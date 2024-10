Ärzte in Sachsen-Anhalt blicken skeptisch auf Start der elektronischen Patientenakte

Magdeburg - Sie ist eines der größten Digitalprojekte im Gesundheitssystem: die elektronische Patientenakte (ePA). Ab 2025 sollen rund 73 Millionen Krankenversicherte dank ihr per App Zugang zu ihren gebündelten Gesundheitsdaten erhalten – wenn sie der Anlage der ePA nicht vorher widersprechen. Befunde, Medikamentenlisten, Röntgenbilder, all das sollen Patienten so auf einen Blick einsehen und verwalten können.