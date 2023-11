Ambulante Gesundheitsversorgung Auswertung: Arztpraxen in Sachsen-Anhalt öffnen bundesweit am kürzesten

Mediziner in Sachsen-Anhalt sind verärgert über die Erhebung eines Online-Dienstleisters zu Praxis-Öffnungszeiten in den Bundesländern. Die Region zwischen Arendsee und Zeitz schneidet dabei am schlechtesten ab.