Kritik an Erlass für neues Schuljahr

Mädchen im Unterricht: Sachsen-Anhalt will seine Lehrer zum neuen Schuljahr effizienter einsetzen. Förderstunden sollen dazu reduziert werden.

Magdeburg - Die Bildungsgewerkschaft GEW und Teile der Opposition im Landtag warnen vor Kürzungen bei Lehrerstunden für Sachsen-Anhalts Schüler im neuen Schuljahr. Betroffen sind demnach insbesondere Förderstunden an Grundschulen. Anlass ist ein Erlass des Hauses von Eva Feußner (CDU). Dem Papier zufolge will das Ministerium zwar die Kernfächer in den ersten und zweiten Klassen der Grundschulen mit einer Stunde Deutsch oder Mathe mehr pro Woche stärken. Im Gegenzug plant das Haus aber beim sogenannten Förderstundenpool zu streichen.