weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Wirtschaft
    4. >

  4. Starke Zunahme bei Importen: Sachsen-Anhalt immer stärker von China abhängig: Was den Firmen dadurch droht

Starke Zunahme bei Importen Sachsen-Anhalt immer stärker von China abhängig: Was den Firmen dadurch droht

Importe aus China haben in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr um 80 Prozent zugenommen. Das birgt Risiken. Einige Unternehmen leiden bereits unter Exportkontrollen.

Von Robert Gruhne 30.09.2025, 13:41
Die Importe aus China haben in Sachsen-Anhalt 2025 bisher um 82 Prozent zugenommen.
Die Importe aus China haben in Sachsen-Anhalt 2025 bisher um 82 Prozent zugenommen. Foto: IMAGO/Martin Wagner

Magdeburg - Graphit braucht man für die Produktion von Batterien, Wolfram für den Werkzeugbau und Neodym für die Herstellung von Magneten. Diese und viele weitere kritische Rohstoffe haben eins gemeinsam: China beherrscht den Weltmarkt und hat den Export mit Kontrollen belegt. Das wirkt sich stark auf Unternehmen in Sachsen-Anhalt aus.