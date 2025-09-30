Importe aus China haben in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr um 80 Prozent zugenommen. Das birgt Risiken. Einige Unternehmen leiden bereits unter Exportkontrollen.

Sachsen-Anhalt immer stärker von China abhängig: Was den Firmen dadurch droht

Die Importe aus China haben in Sachsen-Anhalt 2025 bisher um 82 Prozent zugenommen.

Magdeburg - Graphit braucht man für die Produktion von Batterien, Wolfram für den Werkzeugbau und Neodym für die Herstellung von Magneten. Diese und viele weitere kritische Rohstoffe haben eins gemeinsam: China beherrscht den Weltmarkt und hat den Export mit Kontrollen belegt. Das wirkt sich stark auf Unternehmen in Sachsen-Anhalt aus.