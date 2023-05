Cold Case Fall Inga und mögliche Ermittlungspannen im Innenausschuss des Landtages Thema - Welche Fragen noch offen sind

Während sich in Halle fünf neue Ermittler in die Inga-Akte einlesen, ist am Donnerstag (11.5) erneut im Landtag über mögliche Versäumnisse der Stendaler Polizei gesprochen worden. Wieder blieben Fragen offen.