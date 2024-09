Neue Vorgaben zur Schullaufbahnberatung sorgen für Unmut an Grundschulen in Sachsen-Anhalt. Ein Schulleiter spricht von einem „Beratungsdesaster“.

Magdeburg - Widersprüchliche Vorgaben des Landes zur Schullaufbahn-Beratung sorgen für Ärger an Grundschulen in Sachsen-Anhalt. Anlass ist ein vom Bildungsministerium eingeführter Eignungstest für Viertklässler, die keine Empfehlung fürs Gymnasium haben, die Schulform aber trotzdem besuchen wollen. Vorgesehen ist in solchen Fällen seit dem neuen Schuljahr je ein schriftlicher Test in Deutsch und Mathe sowie zwei mündliche Tests á 45 Minuten. Das Prozedere: