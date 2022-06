Fraktionen in Sachsen-Anhalt offen für höhere Parkgebühren in den Städten

In die Diskussion um höhere Parkgebühren in Sachsen-Anhalt kommt Bewegung. Bei einer von den Grünen beantragten Debatte im Landtag sprachen sich gestern mehrere Fraktionen für eine Anhebung aus. Seit 1992 sind die Gebühren vom Land gedeckelt. Die Großstädte hätten gern volle Preisfreiheit. Die Chancen dafür stehen aber eher schlecht.

Maximal 50 Cent darf dads Parken in Sachsen-Anhalts Gemeinden je angefangener halber Stunde kosten. Seit 1992 wurde die Höhe nicht angetastet.

Magdeburg - Cornelia Lüddemann macht am Freitag im Landtag eine einfache Rechnung auf: Von umgerechnet 87 Cent 1992 habe sich ein Einzelfahrtschein im Nahverkehr in Halle auf heute 2,50 Euro verteuert. Es ist exakt der Zeitraum, den eine landesweite Verordnung zur Deckelung der Parkgebühren in Sachsen-Anhalts Städten und Gemeinden gilt. Anders als im Nahverkehr tat sich auf den öffentlichen Parkplätzen preislich aber nichts, sagt die Grünen-Fraktionschefin. Die Maximalhöhe liegt wie schon 1992 bei 50 Cent je angefangener halber Stunde. Die Grünen wollen das ändern. Die Deckelung durchs Land soll fallen: