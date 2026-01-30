weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Bündnis Sahra Wagenknecht in Sachsen-Anhalt: Fünf BSW-Kreischefs attackieren Landesspitze

Bündnis Sahra Wagenknecht in Sachsen-Anhalt Fünf BSW-Kreischefs attackieren Landesspitze

Die Unruhe in Sachsen-Anhalts Landesverband Bündnis Sahra Wagenknecht hält an. Es geht auch um ein Gerichtsverfahren, in das ein Landesvorsitzender involviert ist.

Von Jens Schmidt 30.01.2026, 16:15
BSW-Landesvorsitzende Thomas Schulze (links) und John Lucas Dittrich. Der Landesvorstand hält die Kritiker in der Partei für weitgehend isoliert.
BSW-Landesvorsitzende Thomas Schulze (links) und John Lucas Dittrich. Der Landesvorstand hält die Kritiker in der Partei für weitgehend isoliert. Peter Gercke/dpa

Magdeburg - In Sachsen-Anhalts BSW rumort es weiter. Fünf Kreisvorsitzende erheben in einer Stellungnahme schwere Vorwürfe gegen die beiden Landesvorsitzenden John Lucas Dittrich und Thomas Schulze. Das Schreiben liegt der Volksstimme vor.