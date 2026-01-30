Bündnis Sahra Wagenknecht in Sachsen-Anhalt Fünf BSW-Kreischefs attackieren Landesspitze
Die Unruhe in Sachsen-Anhalts Landesverband Bündnis Sahra Wagenknecht hält an. Es geht auch um ein Gerichtsverfahren, in das ein Landesvorsitzender involviert ist.
30.01.2026, 16:15
Magdeburg - In Sachsen-Anhalts BSW rumort es weiter. Fünf Kreisvorsitzende erheben in einer Stellungnahme schwere Vorwürfe gegen die beiden Landesvorsitzenden John Lucas Dittrich und Thomas Schulze. Das Schreiben liegt der Volksstimme vor.