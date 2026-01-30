Der Geschäftsführer der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt im Interview über die Reformpolitik der Bundesregierung, die Folgen der hohen Energiepreise fürs Land und die AfD.

Glühende Bleche laufen über Produktionsanlagen der Ilsenburger Grobblech GmbH: Die hohen Energiekosten sind eine der Hauptsorgen der Branche.

Magdeburg. - Wenn es um die Lage der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt geht, steht meist die chemische Industrie im Süden im Fokus. Dabei ringt fast das gesamte verarbeitende Gewerbe im Land mit der Krise. Allein die Metall- und Elektroindustrie mit rund 50.000 Beschäftigten hat binnen eines Jahres 2.400 Mitarbeiter verloren. Hauptgeschäftsführer Matthias Menger fordert von der Bundespolitik endlich wirksame Reformen – und warnt vor weiterem Zögern.