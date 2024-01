Anschlag in Halle Prozess wegen Geiselnahme: Halle-Attentäter zurück nach Sachsen-Anhalt verlegt

Der Halle-Attentäter ist am Dienstag durch Spezialkräfte von der JVA Wolfenbüttel nach Raßnitz per Polizeihubschrauber verlegt worden. Gegen den 32-Jährigen beginnt am 25. Januar in Magdeburg der Prozess.