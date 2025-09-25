Nach Bekanntwerden von Überlegungen des Innenministeriums, in Halle eine temporäre Abschiebehaft einzurichten, kommt Kritik aus der Opposition, aber auch vom Koalitionspartner SPD.

Magdeburg - Die Pläne des Innenministeriums von Tamara Zieschang (CDU) für eine temporäre Abschiebehaft in Halle stoßen beim Koalitionspartner SPD auf Skepsis: „Wegen der langjährigen schlechten Erfahrung mit dem Vorhaben ,Ausreisegewahrsam’ bin ich sehr skeptisch“, sagte Innenpolitiker Rüdiger Erben der Volksstimme.