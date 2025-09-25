Ausweichvariante für Volkstedt Linke-Fraktionschefin nennt Pläne für Abschiebehaft im Roten Ochsen „perfide“
Nach Bekanntwerden von Überlegungen des Innenministeriums, in Halle eine temporäre Abschiebehaft einzurichten, kommt Kritik aus der Opposition, aber auch vom Koalitionspartner SPD.
Aktualisiert: 25.09.2025, 16:52
Magdeburg - Die Pläne des Innenministeriums von Tamara Zieschang (CDU) für eine temporäre Abschiebehaft in Halle stoßen beim Koalitionspartner SPD auf Skepsis: „Wegen der langjährigen schlechten Erfahrung mit dem Vorhaben ,Ausreisegewahrsam’ bin ich sehr skeptisch“, sagte Innenpolitiker Rüdiger Erben der Volksstimme.