Die Ambulanzen der Unikliniken Magdeburg und Halle behandeln immer mehr Patienten. Sie stoßen damit auch in die Lücke, die Engpässe bei Praxis-Ärzten offenlassen.

Hochschulambulanzen immer wichtiger für Versorgung in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Hochschulambulanzen der Unikliniken in Magdeburg und Halle werden für die Versorgung der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt immer wichtiger. Die Zahl der ambulanten Behandlungsfälle stieg hier zwischen 2010 und 2023 von 101.000 auf mehr als 166.000 pro Jahr. Das geht aus der gestern vorgelegten Broschüre „Das Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt – Ausgewählte Basisdaten der gesundheitlichen Versorgung 2025/26“ des Verbands der Ersatzkassen (Vdek) hervor.