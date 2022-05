Corona in Sachsen-Anhalt: 2G-Regeln im Einzelhandel vor dem Aus

Magdeburg - Nach und nach kippen etliche Bundesländer die 2G-Regel im Einzelhandel. Der Handelsverband Deutschland (HDE) drängt nun die restlichen Landesregierungen zum Nachziehen. „Die Regelung trägt nichts zu einer erfolgreichen Pandemie-Bekämpfung bei, schreckt aber viele Kunden vom Einkauf ab und sorgt so für hohe Umsatzverluste bei den betroffenen Händlern“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth gestern.

Auch Sachsen-Anhalt sollte die 2G-Regelung aussetzen und nur noch zum Tragen einer Maske übergehen.

Wirtschaftsminister Schulze, CDU

Auch in Sachsen-Anhalt zeichnet sich ein Ende der 2G-Regel ab. Wirtschaftsminister Sven Schulze betonte, es sei den Menschen „nicht mehr zu erklären, warum im Handel noch unterschiedliche Regelungen angewendet werden“.

Er sagte: „Um im länderübergreifenden Wettbewerb nicht abgehängt zu werden, sollte auch Sachsen-Anhalt über weitere Lockerungen nachdenken, die 2G-Regelung aussetzen und nur noch zum Tragen einer Maske übergehen.“ Öffnungsperspektiven sollten sich aber immer an den aktuellen pandemischen Entwicklungen orientieren.

In Sachsen-Anhalt lag die 7-Tage-Inzidenz gestern bei einer Marke von 1260,3. Den Spitzenwert hat mit 1572,7 das Jerichower Land. Am besten steht der Landkreis Wittenberg da (777,1).

Die Zahl der Covid-Intensivpatienten geht in Sachsen-Anhalt zurück. Vor allem sinkt der Anteil der schwerster Erkrankten, die künstlich beatmet werden müssen. Aktuell liegen 59 Covid-Erkrankte auf den Intensivstationen. Davon werden 31 beatmet. Vor drei Wochen zählten die Kliniken 88 Covid-Intensivpatienten. Von ihnen lagen 61 an den Beatmungsmaschinen, dies war noch ein Anteil von 76 Prozent.

Zugleich aber steigt die Hospitalisierungsrate insgesamt, was zeigt, dass immer mehr Patienten mit einer Corona-Infektion auf den Normalstationen versorgt werden. Vor drei Wochen lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 6. Das heißt, es wurden innerhalb von 7 Tagen landesweit 131 coronapositive Patienten in den Krankenhäusern registriert.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg bis 3. Februar auf 8,9 (das entspricht 194 Patienten in 7 Tagen). Aktuell liegt sie bei 7,7. Allerdings ist die aktuelle Zahl nur bedingt aussagefähig, da die reale Belastung höher liegt und Nachmeldungen erst in den nächsten Tagen in die Statistik einfließen.

Die Virusvariante Omikron führt meist zu milderen Verläufen. Ärzte erwarten seit längerem, dass auf den Normalstationen der Anteil jener Patienten steigt, die zwar coronapositiv sind, die aber nicht wegen Covid, sondern anderer Erkrankungen eingeliefert werden.

Diese aktuelle Entwicklung befördert den Ruf nach Lockerungen. Vielerorts läuft die 2G-Regel im Einzelhandel aus. Seit gestern haben die Menschen in Brandenburg und Schleswig-Holstein ohne Geimpften- und Genesenennachweis Zugang zu Geschäften. Allerdings gilt weiter eine Maskenpflicht. Am Samstag treten entsprechende Regelungen in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Auch in Bremen soll die 2G-Regel in Kürze fallen.

In Baden-Württemberg soll nur noch bei einer angespannten Coronalage 2G gelten. Berlin kündigte ein Auslaufen der 2G-Regel zum 18. Februar an. In Hessen brauchen Kunden bereits seit Montag keinen Impf- oder Genesenennachweis mehr beim Einkaufen.

In Sachsen-Anhalt gilt nach wie vor 2G im Einzelhandel, in Thüringen und Sachsen weitgehend 3G. Bei 3G dürfen nur Kunden in die Läden, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind.

Im Land dringt auch die FDP auf ein Ende der 2G-Regel im Einzelhandel. „Die erheblichen Grundrechtseinschränkungen sind nicht mehr zu begründen“, so Parteichefin Lydia Hüskens.

Zutrittsbeschränkungen waren nur ein Druckmittel auf Ungeimpfte, sich impfen zu lassen.

Matthias Lieschke, AfD

Die AfD-Fraktion fordert die Landesregierung auf, umgehend die 2G-Regel im Einzelhandel und in der Gastronomie aufzuheben. Matthias Lieschke: „Die Zutrittsbeschränkungen waren nur politisch motivierter Natur und ein Druckmittel auf Ungeimpfte, sich impfen zu lassen.“

Linke-Fraktionschefin Eva von Angern sagte, man solle den Empfehlungen der Fachleute folgen: „Jedoch sollte nicht zuerst in den Gaststätten und Hotels gelockert werden, sondern in den Kitas und Schulen.“

Holger Hövelmann (SPD) sagte: „Wir brauchen eine verlässliche und bundesweit einheitlich abgestimmte Öffnungsstrategie.“

Susan Sziborra-Seidlitz (Grüne) betonte, angesichts der noch immer anwachsenden Pandemiewelle und der noch unklaren Auswirkung auf die Kliniken sei es der „falsche Zeitpunkt“, die Abschaffung der 2G-Regel zu fordern.