Insolvenz-Welle befürchtet: Handwerker in Sachsen-Anhalt schlagen Alarm

Die Preisexplosion bedroht auch das Bäckerhandwerk in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - „Auf uns rollt eine Insolvenz-Welle zu“, heißt es in einer am Mittwoch verbreiteten gemeinsamen Erklärung . „Jeden Tag erreichen uns Notrufe von Betrieben, die kurz davor sind, ihre Produktion einzustellen, weil sie die enorm gestiegenen Energierechnungen nicht mehr bezahlen können - auch weil diese sich nicht mehr durch Preiserhöhungen kompensieren und an die Kunden weitergeben lassen.“