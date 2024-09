Berlin - Die Bundesregierung wollte die Intel-Ansiedlung in Magdeburg mit fast 10 Milliarden Euro subventionieren, eine entsprechende Vereinbarung wurde im Juni 2023 geschlossen. Nun hat Intel-Chef Pat Gelsinger in der vorigen Woche zunächst eine Vollbremsung hingelegt: Der US-Konzern verschiebt den Bau der beiden Fabriken für „etwa zwei Jahre“ und in Abhängigkeit von der Marktlage. Was passiert mit dem Geld?

