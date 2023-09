Intel-Vertriebschef Christoph Schell während des Gesprächs in der Volksstimme-Redaktion. Schell spricht derzeit mit ersten potenziellen Kunden - dazu zählen Autohersteller und weitere Industrie-Unternehmen. Der US-Konzern will in Magdeburg Halbleiter der modernsten Generation produzieren.

Uli Lücke