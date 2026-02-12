In der Einladung zu einem Bildungsforum in Stendal taucht der persönliche Referent von Minister Jan Riedel als Leiter einer neuen Stabsstelle in der Behörde auf. Dabei hat er den Posten noch gar nicht. Wie das Ministerium das erklärt.

Magdeburg - Eine Einladung des Bildungsministeriums von Jan Riedel (CDU) zu einem Bildungsforum am 24. März in Stendal sorgt für Irritationen unter Lehrern sowie im Parlament. Im von Riedel unterzeichneten Schreiben zur Veranstaltung, bei der es um die Weiterentwicklung der Schule im Land gehen soll, wird der persönliche Referent des Ministers als Ansprechpartner – und als Leitung einer Stabsstelle „Bildungsstrategie und Beteiligung Sachsen-Anhalt 2035“ – genannt. Offiziell ausgeschrieben wurde die Stelle der Stabsstellenleitung bislang allerdings nicht.