In Magdeburg steht Deutschlands größtes Müllheizkraftwerk. Nun gibt es Änderungen an der Firmenspitze. Einige sind beunruhigt.

Magdeburg - Rolf Oesterhoff, Co-Geschäftsführer des Müllheizkraftwerks Magdeburg, wird in den nächsten Tagen seinen Posten räumen. Der Vertrag wird nicht verlängert. Oesterhoff (57) leitete als kaufmännischer Chef über viele Jahre maßgeblich die Geschicke des derzeit größten Müllheizkraftwerks Deutschlands.

Das MHKW ist ein Tochterunternehmen der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) und des Unternehmens „Energy from Waste“ (EEW). Der freiwerdende Posten werde nicht wieder besetzt, teilte SWM-Geschäftsführer Thomas Pietsch auf Nachfrage mit. Der bisherige Technische Geschäftsführer Ralf Borghardt soll künftig allein die Geschäfte im MHKW leiten. Über nähere Hintergründe zu den personellen Veränderungen wurde offiziell nichts verlautbart.

Nach Volksstimme-Information soll es zwischen den Führungspersonen Diskrepanzen über die künftige Struktur des Unternehmens gegeben haben. In der Belegschaft des Müllheizkraftwerks herrscht dem Vernehmen nach großer Unruhe.