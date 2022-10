Umweltminister will doch keinen Reparaturbonus für Sachsen-Anhalt

Norbert Kruczka arbeitet im Repair-Café in Stendal ehrenamtlich an kaputten Geräten – hier an einer Kaffeemaschine.

Magdeburg/Stendal - In Thüringen bekommen Bürger bis zu 100 Euro, wenn sie ein altes Elektrogerät reparieren lassen. Der Idee namens Reparatur-Bonus war auch Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) vor einem Jahr im Landtag nicht abgeneigt. Doch nun ist der Vorschlag wieder vom Tisch. Die Koalition hat andere Pläne, um Elektromüll zu vermeiden.

„Wir werden den Bonus, wie in Thüringen eingeführt, nicht übernehmen“, sagte Willingmann im Umweltausschuss des Landtags. Man sei nach Prüfung des Vorschlags zu dem Ergebnis gekommen, „dass dieser Bonus keine nachhaltige Wirkung erzielen würde“, teilte sein Ministerium weiter mit. „Dort, wo bisher ein Bonus eingeführt wurde, hat dieser dazu geführt, dass im Wesentlichen Geräte repariert werden, die ohnehin repariert worden wären“, heißt es. Oftmals ginge es um Handyreparaturen, insbesondere Display-Scheiben.

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt findet Absage „bedauerlich“

Statt der Prämie setzt der Minister auf eine Informationskampagne, um für Ressourcenschonung zu sensibilisieren. So soll ein Reparaturatlas auf Angebote wie Repair-Cafés aufmerksam machen, wo Ehrenamtliche kaputte Geräte reparieren. Außerdem will das Ministerium die Kommunen bei der Abfallvermeidung unterstützen und Umweltbildungsprojekte fördern. Für die Maßnahmen plant das Ministerium 2023 etwa 55.000 Euro ein. Der Reparatur-Bonus hätte laut Ministerium etwa 650.000 Euro pro Jahr gekostet.

Die Fraktion der Linken hatte den Reparatur-Bonus im Landtag eingebracht. Die Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP lehnten den Antrag im Umweltausschuss ab und stimmten für die eigenen Maßnahmen. Die seien „dürftig“ und „weit weg von einem Reparaturfonds“, sagte Kerstin Eisenreich (Die Linke).

Der Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt, Volkmar Hahn, findet die Absage „bedauerlich“. Er bewerte den Reparatur-Bonus positiv. Das habe die Verbraucherzentrale dem Umweltministerium auch in einem Fachaustausch im Dezember mitgeteilt. „Dass der Reparatur-Bonus wirkt, hat das Land Thüringen bewiesen“, teilt Hahn mit. Dort nutzten im ersten Jahr mehr als 6000 Menschen das Angebot. In diesem Jahr ist das Interesse ähnlich hoch.

Repair-Café in Stendal bemängelt fehlende Unterstützung

Der Abgeordnete Hendrik Lange (Die Linke) wies im Umweltausschuss darauf hin, dass auch der Reparatur-Bonus das grundsätzliche Problem nur abmildern könne: „Es gibt zu viele Produkte, die so designt sind, dass sie nach einem bestimmten Zeitraum kaputt gehen.“ Minister Willingmann kündigte an, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dieses Problem anzugehen. Geschehen könnte diese etwa über Garantieverlängerungen.

Auch im Repair-Café in Stendal kommt das Aus des Reparatur-Bonus nicht gut an. „Das wäre ein Anreiz gewesen, Dinge reparieren zu lassen“, sagt Gründer Dietrich Zosel. Das Repair-Café plagen jedoch auch andere Sorgen. Schon jetzt stehen die Menschen mit ihren kaputten Geräten Schlange. Da kommen die Ehrenamtlichen laut Zosel kaum hinterher. Ende des Jahres muss das Café in einen Container umziehen. Mehr Unterstützung wünscht sich Zosel, zum Beispiel in Form von Ersatzteilen vom Wertstoffhof. Doch das verbietet der Landkreis aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Meinung