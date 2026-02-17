Der Kolumnist Harald Martenstein hat mit einer Rede als Zeuge in einem fiktiven Gerichtsprozess eine heftige Kontroverse im Netz angestoßen. Im Hamburger Thalia-Theater gab es Buh-Rufe ebenso wie Applaus.

Magdeburg - Würde sich die Demokratie abschaffen, wenn sie Parteien wie die AfD mit Millionen Wählern verböte? Oder geriete die Demokratie eher in Gefahr, wenn die AfD ans Ruder käme? Diese Frage stand am Wochenende im Zentrum des Stücks „Prozess gegen Deutschland“ von Regisseur Milo Rau im Hamburger Thalia-Theater.