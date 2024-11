Nach dem Beschluss des Krankenhausgesetzes dringt Sachsen-Anhalt auf nachträgliche Änderungen. Profitieren soll etwa die Akutversorgung in Flächenkreisen wie der Altmark.

Krankenhäuser: Landesregierung in Magdeburg will Klinikreform nachbessern

Gesundheit in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Stendal. - Nachdem die Krankenhausreform den Bundesrat passiert hat, will Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) bis Ende 2026 ein eigenes Krankenhausgesetz mit einer Planung für die künftige Klinikstruktur in Sachsen-Anhalt vorlegen. Unter anderem CDU und FDP im Landtag hatten nach der Entscheidung der Länderkammer am Freitag zeitnah ein solches Konzept gefordert.