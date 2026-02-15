Nachdem ein Mann in Leipzig nackte Frauen gefilmt hatte und straffrei blieb, dringen mehrere Länder auf schärfere Regeln. Auch ein Professor aus Halle sieht Handlungsbedarf.

Künftig Strafen für heimliche Fotos in der Sauna?

Gäste sitzen im Winter in einer Sauna: Die Justizminister mehrerer Länder wollen dringen auf schärfere Regeln gegen ungewollte Handyaufnahmen hier wie auch in Spa-Bädern.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) hat sich für klare Regeln gegen heimliche oder ungewollte Foto- und Videoaufnahmen ausgesprochen: „Wir wollen konsequente Regelungen. Hier geht es um die Persönlichkeitsrechte aller Menschen“, sagte sie der Volksstimme.