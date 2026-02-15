weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Skelettfunde Mitte der 1990er Jahre in Magdeburg: Meinungsstreit um alte Knochen

Sind die 60 Männer in Magdeburg hingerichtete Sowjetsoldaten oder preußische Musketiere? Rechtsmediziner Dr. Beck widerspricht Theorie von „eingeschlagenen Zähnen“.

Von Bernd Kaufholz 15.02.2026, 18:00
Ein Teil der Skelette, die 1994 und 1995 auf zwei Grundstücken in der Klausenerstraße in Magdeburg-Sudenburg gefunden wurden. Archiv

Magdeburg - 1994 und 1995 wurden auf zwei Grundstücken in Magdeburg-Sudenburg die sterblichen Überreste von insgesamt 60 Männern gefunden. Da bis heute weder klar ist, wann sie starben und wie, gibt es viele Spekulationen und Theorien, was es mit den kompletten Skeletten auf sich hat.