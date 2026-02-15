Skelettfunde Mitte der 1990er Jahre in Magdeburg Meinungsstreit um alte Knochen
Sind die 60 Männer in Magdeburg hingerichtete Sowjetsoldaten oder preußische Musketiere? Rechtsmediziner Dr. Beck widerspricht Theorie von „eingeschlagenen Zähnen“.
15.02.2026, 18:00
Magdeburg - 1994 und 1995 wurden auf zwei Grundstücken in Magdeburg-Sudenburg die sterblichen Überreste von insgesamt 60 Männern gefunden. Da bis heute weder klar ist, wann sie starben und wie, gibt es viele Spekulationen und Theorien, was es mit den kompletten Skeletten auf sich hat.