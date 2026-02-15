Sind die 60 Männer in Magdeburg hingerichtete Sowjetsoldaten oder preußische Musketiere? Rechtsmediziner Dr. Beck widerspricht Theorie von „eingeschlagenen Zähnen“.

Ein Teil der Skelette, die 1994 und 1995 auf zwei Grundstücken in der Klausenerstraße in Magdeburg-Sudenburg gefunden wurden.

Magdeburg - 1994 und 1995 wurden auf zwei Grundstücken in Magdeburg-Sudenburg die sterblichen Überreste von insgesamt 60 Männern gefunden. Da bis heute weder klar ist, wann sie starben und wie, gibt es viele Spekulationen und Theorien, was es mit den kompletten Skeletten auf sich hat.