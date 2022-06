Lehrer sehen „gravierende Lernlücken“ durch Corona

Magdeburg - Schulschließungen und Wechselunterricht in der Pandemie werden sich negativ auf die Bildungschancen in den 16 Ländern auswirken, warnen Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Vor allem Kinder aus bildungsfernen Schichten und mit Migrationshintergrund dürften betroffen sein, teilten die Experten am Mittwoch bei der Vorstellung des „Bildungsmonitors 2021“ der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) mit.