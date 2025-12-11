weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Lehrermangel: Sachsen-Anhalts Unis bilden zu wenig Lehrer aus

Lehramt für Sekundarschulen vor dem Aus? Sachsen-Anhalts Unis bilden nicht einmal mehr 20 Prozent des Bedarfs aus

Sachsen-Anhalts Unis in Halle und Magdeburg bilden nicht einmal ein Fünftel der benötigten Lehrer für Sekundarschulen aus. Die Linke spricht von einer „Abstimmung mit den Füßen“ und fordert ein Ende der getrennten Lehrerausbildung für weiterführende Schulen.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 12.12.2025, 11:54
Lehramt-Studenten verfolgen im Hörsaal bei einer Einführungsveranstaltung.
Lehramt-Studenten verfolgen im Hörsaal bei einer Einführungsveranstaltung. Foto: picture alliance / Julian Stratenschulte/dpa

Magdeburg - An keiner Schulform im Land ist die Personallage so prekär wie an den Sekundarschulen. Neue Zahlen zur Lehrerausbildung lassen nun aber noch eine Verschärfung erwarten. Grund: Zum Herbst haben sich an den Unis Halle und Magdeburg erneut weniger junge Leute fürs Lehramt für Sekundarschulen eingeschrieben. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor.