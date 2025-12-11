Sachsen-Anhalts Unis in Halle und Magdeburg bilden nicht einmal ein Fünftel der benötigten Lehrer für Sekundarschulen aus. Die Linke spricht von einer „Abstimmung mit den Füßen“ und fordert ein Ende der getrennten Lehrerausbildung für weiterführende Schulen.

Sachsen-Anhalts Unis bilden nicht einmal mehr 20 Prozent des Bedarfs aus

Magdeburg - An keiner Schulform im Land ist die Personallage so prekär wie an den Sekundarschulen. Neue Zahlen zur Lehrerausbildung lassen nun aber noch eine Verschärfung erwarten. Grund: Zum Herbst haben sich an den Unis Halle und Magdeburg erneut weniger junge Leute fürs Lehramt für Sekundarschulen eingeschrieben. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor.