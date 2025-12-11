weather wolkig
Kommunale Wohnungsunternehmen Steigende Mieten und Leerstände: Sachsen-Anhalts Wohnungsbranche macht der Landesregierung schwere Vorwürfe

Der Staat verteilt gerade viel Geld. Doch nicht alle freuen sich. Der Verbandsdirektor der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt Jens Zillmann beklagt, dass die Landesregierung die Branche finanziell hängen lässt. Das hat Folgen für die Mieter.

Aktualisiert: 12.12.2025, 11:21
Diese Wohnungen in Klötze sind für eine umfassende Sanierung vorgesehen. Doch ohne Fördergelder läuft nichts. Es drohen noch mehr Leerstände in Sachsen-Anhalt.
Magdeburg - Sachsen-Anhalts Wohnungswirtschaft steht vor einer Herkulesaufgabe: Tausende Quartiere sanieren, Leerstand reduzieren. Ohne Staatshilfe ein Ding der Unmöglichkeit, sagt Verbandsdirektor Jens Zillmann im Interview. Doch vom großen Geldregen komme fast nichts an.