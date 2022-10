Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt abschaffen? CDU-Vorstoß sorgt für Zwist in der Koalition

Sachsen-Anhalts CDU-Landtagsfraktion prescht in der Corona-Debatte vor. Sie fordert, die Maskenpflicht bis auf wenige Ausnahmen abzuschaffen. Das sorgt für Zwist in der schwarz-rot-gelben Koalition im Land.

Magdeburg - Die CDU-Fraktion dringt darauf, dass in Sachsen-Anhalt die Maskenpflicht in Bus und Bahn gekippt wird. Mit dem Ende der aktuellen Corona-Verordnung am 29. Oktober solle das Tragen von medizinischen oder FFP-2-Masken nur noch im medizinischen Bereich verpflichtend sein – also in Krankenhäusern und Arztpraxen.