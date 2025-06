„Silberlocken“ in Magdeburg Massenandrang auf Linke-Veranstaltung - 500 Besucher müssen draußen bleiben

So einen Zulauf zu einer Parteiveranstaltung hat es in Magdeburg lange nicht gegeben: Die Linke lockt mit den „Silberlocken“ Gysi, Ramelow und Bartsch rund 1.500 Menschen an - viel mehr, als der Veranstaltungsort fassen kann.