Nach Aus von Chipfabrik in Magdeburg „Ich will kein Intel 2.0“ - Finanzminister von Sachsen-Anhalt gibt Update zum Standort
Nach dem Intel-Aus in Magdeburg gehen die Verhandlungen in die heiße Phase. Sachsen-Anhalt will das Gelände kaufen. Doch einer spielt noch nicht mit.
27.02.2026, 17:00
Magdeburg - Nach der Absage durch den US-Halbleiterhersteller Intel versucht Sachsen-Anhalt, das 400 Hektar große Gelände vom Konzern zurückzukaufen. Sachsen-Anhalts Finanz- und Wirtschaftsminister Michael Richter (CDU) sagte heute (27.2.), wie es weitergeht.