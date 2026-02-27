weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Wirtschaft
    4. >

  4. Nach Aus von Chipfabrik in Magdeburg: „Ich will kein Intel 2.0“ - Finanzminister von Sachsen-Anhalt gibt Update zum Standort

Nach Aus von Chipfabrik in Magdeburg „Ich will kein Intel 2.0“ - Finanzminister von Sachsen-Anhalt gibt Update zum Standort

Nach dem Intel-Aus in Magdeburg gehen die Verhandlungen in die heiße Phase. Sachsen-Anhalt will das Gelände kaufen. Doch einer spielt noch nicht mit.

Von Jens Schmidt 27.02.2026, 17:00
Was passiert mit dem Intel-Gelände in Magdeburg? Finanzminister Richter gibt Update.
Was passiert mit dem Intel-Gelände in Magdeburg? Finanzminister Richter gibt Update. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Nach der Absage durch den US-Halbleiterhersteller Intel versucht Sachsen-Anhalt, das 400 Hektar große Gelände vom Konzern zurückzukaufen. Sachsen-Anhalts Finanz- und Wirtschaftsminister Michael Richter (CDU) sagte heute (27.2.), wie es weitergeht.