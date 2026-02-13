weather schneeregen
  4. Fragwürdige Mitarbeiterbeschäftigung durch Politiker: Neuer Vertrag in der Filzaffäre von Sachsen-Anhalts AfD aufgetaucht

Vorliegende Dokumente belegen, dass die Ehefrau eines führenden AfD-Landtagsabgeordneten bei dessen Fraktionskollegen angestellt ist.

Von Michael Bock und Jens Schmidt 13.02.2026, 18:30
Oliver Kirchner, Ulrich Siegmund und Tobias Rausch (v.l.).
Oliver Kirchner, Ulrich Siegmund und Tobias Rausch (v.l.). Foto: picture alliance/dpa

Magdeburg - In den letzten Tagen war publik geworden, dass AfD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt in Größenordnungen Familienmitglieder anderer AfD-Abgeordneter auf Staatskosten beschäftigen. Fast täglich kommen neue Überkreuz-Verträge ans Licht.