„Geht mehr um Gefolgschaft als um Genossenschaft“ Nicole Anger verlässt Linken-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt
Nicole Anger hat ihren Austritt aus der Linken-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt erklärt. In einem Statement spricht sie über ihre Beweggründe - und schießt scharf gegen die Fraktionsspitze.
Aktualisiert: 02.12.2025, 17:15
Magdeburg - Nicole Anger hat die Linken-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt verlassen. Darüber habe sie den Landtagspräsidenten informiert, teilt die Abgeordnete mit. In einem Statement kritisiert sie den Umgang in der Fraktion.