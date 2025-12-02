„Geht mehr um Gefolgschaft als um Genossenschaft“ Nicole Anger verlässt Linken-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt

Nicole Anger hat ihren Austritt aus der Linken-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt erklärt. In einem Statement spricht sie über ihre Beweggründe - und schießt scharf gegen die Fraktionsspitze.