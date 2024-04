Innenministerium Rechtsmotivierte und fremdenfeindliche Straftaten erreichen in Sachsen-Anhalt Rekord-Hoch

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat am Dienstag die Kriminalitätsbilanz für politisch motivierte Straftaten vorgestellt. So sehen die Details in den verschiedenen Bereichen für das Land aus.