Ab dem 1. Juli bekommen Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt mehr Geld. Eine Landtagsfraktion steckt die Diäten-Erhöhung in einen Solifonds, statt in die eigene Tasche.

Magdeburg - Ab dem 1. Juli bekommen die Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt mehr Geld. Eine Landtagsfraktion steckt die Erhöhung in einen Solifonds, statt in die eigene Tasche. Die Grundentschädigung für die 97 Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt wird zum 1. Juli von derzeit 7.797,69 Euro monatlich auf 8.273,35 Euro angehoben.