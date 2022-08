Vor Energiegipfel in Magdeburg Sachsen-Anhalts Kommunen fordern Bundeshilfen

Wegen der Energiekrise warnen die Kommunen in Sachsen-Anhalt vor finanzieller Überlastung und Insolvenzen ihrer Unternehmen. Beim Energiegipfel der Landesregierung am Dienstag dürften sie auf gemeinsame Forderungen an den Bund drängen.