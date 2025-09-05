Nach Bundesgerichtsurteil Sachsen-Anhalts Schulen sollen Aus für Vorgriffsstunde mit flexiblen Überstunden auffangen
Das Bildungsministerium will Sachsen-Anhalts Schulen nach dem Urteil zur Extra-Stunde ein größeres Chaos bei Unterrichtsplanung ersparen. Was der Minister nun genau plant:
05.09.2025, 10:57
Magdeburg - Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die sogenannte Vorgriffsstunde für Sachsen-Anhalts Lehrer am Donnerstag gekippt hat, will Bildungsminister Jan Riedel (CDU) den Schulen offenbar größere Unruhe in den Stundentafeln ersparen: