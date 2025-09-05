weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach Bundesgerichtsurteil: Sachsen-Anhalts Schulen sollen Aus für Vorgriffsstunde mit flexiblen Überstunden auffangen

Das Bildungsministerium will Sachsen-Anhalts Schulen nach dem Urteil zur Extra-Stunde ein größeres Chaos bei Unterrichtsplanung ersparen. Was der Minister nun genau plant:

Von Alexander Walter 05.09.2025, 10:57
Jan Riedel (CDU), neuer Bildungsminister des Landes Sachsen-Anhalt, spricht während einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei zu den Medienvertretern. +++ dpa-Bildfunk +++
Jan Riedel (CDU), neuer Bildungsminister des Landes Sachsen-Anhalt, spricht während einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei zu den Medienvertretern. +++ dpa-Bildfunk +++ picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg - Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die sogenannte Vorgriffsstunde für Sachsen-Anhalts Lehrer am Donnerstag gekippt hat, will Bildungsminister Jan Riedel (CDU) den Schulen offenbar größere Unruhe in den Stundentafeln ersparen: