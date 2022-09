Freie Schulen Sieg für Sachsen-Anhalts Privatschulen vor Gericht

Nach jahrelangem Rechtsstreit über Pflichtzuschüsse des Landes für Lehrer und Sachkosten haben Sachsen-Anhalts Privatschulen am Dienstag in einem Musterprozess vom Oberverwaltungsgericht recht bekommen. Auf das Land könnten Nachzahlungen in Millionenhöhe zukommen.