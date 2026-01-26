weather bedeckt
  4. Landtag Sachsen-Anhalt: Spannung pur vor der Ministerpräsidenten-Wahl: Schafft es Sven Schulze auf Anhieb?

Landtag Sachsen-Anhalt Spannung pur vor der Ministerpräsidenten-Wahl: Schafft es Sven Schulze auf Anhieb?

Am Mittwoch (28.1.2026) ab 9.30 Uhr wird es spannend im Landtag von Sachsen-Anhalt. Wirtschaftsminister und CDU-Parteichef Sven Schulze will zum Ministerpräsidenten gewählt werden und somit die Nachfolge von Reiner Haseloff (CDU, seit 2011 im Amt) antreten.

Von Michael Bock Aktualisiert: 27.01.2026, 08:27
Sven Schulze (r.) will Nachfolger von Reiner Haseloff (l., beide CDU) werden. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg - Das Bündnis aus CDU, SPD und FDP ist überzeugt, dass es Sven Schulze im ersten Wahlgang schafft.