Landtag Sachsen-Anhalt Spannung pur vor der Ministerpräsidenten-Wahl: Schafft es Sven Schulze auf Anhieb?

Am Mittwoch (28.1.2026) ab 9.30 Uhr wird es spannend im Landtag von Sachsen-Anhalt. Wirtschaftsminister und CDU-Parteichef Sven Schulze will zum Ministerpräsidenten gewählt werden und somit die Nachfolge von Reiner Haseloff (CDU, seit 2011 im Amt) antreten.