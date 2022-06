Startups in Sachsen-Anhalt: Tut das Land zu wenig für eine lebendigere Gründer-Szene?

Magdeburg - Es gab da diesen Moment in der Pandemie, als Noah König klar wurde, dass er gerade eine Marktlücke entdeckt hatte: „Ich habe eine kleine Schwester, sie kann gut lesen, aber viele ihrer Freunde nicht“, erzählt der Zwölftklässler aus Zerbst. Hinzu kam der Lockdown in den Schulen: „Viele Schüler waren viel stärker als sonst auf sich gestellt.“ Der Abiturient am Dessauer Liborius-Gymnasium suchte im Netz nach digitalen Lösungen zum Lesenlernen. Doch Fehlanzeige. „Es gab keine.“ Noah entschied sich, die Lücke zu schließen, auch weil die Lesefähigkeit zu den „fundamentalsten Fertigkeiten“ gehöre, wie er sagt. Der Schüler setzte sich also an den Rechner. Über ein halbes Jahr hinweg entwickelte er den Prototyp für eine Leselern-App.