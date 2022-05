Steinmeier auf Tuchfühlung in Quedlinburg

Magdeburg - Als Frank-Walter Steinmeier am Dienstag um 11.23 Uhr im Regionalzug in Quedlinburg einrollt, liegt ein Rest Unsicherheit in der Luft. Welchen Empfang werden ihm die Menschen hier in der sachsen-anhaltischen Provinz bereiten? Wird es Kritik am Bundespräsidenten geben? – An seinem Agieren im Ukraine-Konflikt, an steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen infolge von Krieg und Pandemie, vielleicht gar an der Politik der Bundesregierung für den Osten insgesamt?