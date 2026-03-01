Sachsen-Anhalts Landkreise haben 2025 mehr als 1.000 Asylbewerber zu gemeinnützigen Arbeiten verpflichtet. Die Linke im Landtag kritisiert das als Diffamierung. Der CDU-Ministerpräsident verteidigt das Vorgehen.

Magdeburg - Nach Kritik aus der Opposition an der Verpflichtung von Asylbewerbern zu gemeinnützigen Arbeiten stärkt Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) Landkreisen, die das Instrument nutzen, ausdrücklich den Rücken: