Proteste gegen Pandemie-Politik in Sachsen-Anhalt Video: Ausschreitungen bei Corona-Demo in Magdeburg

Protest in Sachsen-Anhalt gegen die Corona-Politik: In Magdeburg galt am Montag zwar ein „Spazierverbot“. Die Demonstranten aber hielten sich nicht daran. Die Polizei reagierte. Mehrfach kam es beim Zug durchs Stadtzentrum zu Ausschreitungen und Übergriffen auf Beamte. Für Sonnabend ist bereits der nächste Protestzug geplant.