Laut Antwort der Landesregierung von Sachsen-Anhalt auf eine Anfrage der Linken sind von beantragten 530 Millionen bis Mitte September erst 47 Millionen Euro abgeflossen. Betroffen sind neben Städtebau- und Demokratieförderung auch drei Bauprojekte im Spitzensport.

Viele Landesprojekte warten auch drei Monate vor Jahresende auf Bundesgeld

Der Magdeburger Kanut Moritz Florstedt: Die Kanuten der Landeshauptstadt sollen auch dank Bundesgeld einen neuen Steg bekommen. Das Geld ist bislang aber nicht da.

Magdeburg - Mehr als 1.000 Projekte in Sachsen-Anhalt für das laufende Jahr werden finanziell vom Bund unterstützt. Etliche von ihnen aber hängen in der Warteschleife, auch weil der Bund seinen Teil der Förderung noch nicht bewilligt hat. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, die der Volksstimme vorliegt.