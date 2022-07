Warum Handwerker aus Sachsen-Anhalt die Russland-Sanktionen scharf kritisieren

In einem Brandbrief, der auch an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) gerichtet ist, lassen Handwerker aus dem Bereich Harz-Bode mächtig Dampf ab.

Magdeburg - Die Handwerker warnen davor, dass man „wissenden Blickes in den Niedergang geht“. In dem Schreiben heißt es: „Wir rutschen von einer Krise in die andere. Lieferengpässe bei Material, verändertes Kundenverhalten und Inflationsverstärkung in allen gesellschaftlichen Bereichen, saftige Preiserhöhungen für die Kundschaft, explodierende Energiekosten zeichnen gegenwärtig ein völlig verzerrtes Bild im Handwerk.“