Der Magdeburger Weihnachtsmarkt stand auf der Kippe - wegen erheblicher Sicherheitsbedenken der Behörden. Nun hat sich der Regierungschef eingeschaltet.

Haseloff schaltet sich ein: Weihnachtsmarkt Magdeburg soll stattfinden

Magdeburg - Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris sah sich gezwungen, dem Weihnachtsmarkt vorerst die Genehmigung zu versagen. Grund: Das vorgesetzte Landesverwaltungsamt Halle und auch die Polizeidirektion Magdeburg nannten massive Sicherheitsmängel. Am 20. November soll der Markt eigentlich öffnen.