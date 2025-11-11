Liveticker
Offener Brief mit deutlichen Worten Weihnachtsmarkt vor dem Aus: Magdeburgs Hilfeschrei an Ministerpräsident Haseloff
Nachdem Magdeburgs Weihnachtsmarkt vorerst nicht genehmigt wurde, haben sich Oberbürgermeisterin Borris und der Stadtrat an Ministerpräsident Haseloff gewandt. Sie hoffen, das Blatt noch wenden zu können.
Aktualisiert: 11.11.2025, 11:46
Magdeburg. - Nach den kaum zu erfüllenden Auflagen, die das Landesverwaltungsamt für den Magdeburger Weihnachtsmarkt erteilt hat und der Nicht-Genehmigung als Konsequenz, haben sich Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) und Stadtratsvorsitzender Wigbert Schwenke (CDU) mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gewandt. Darin finden sie deutliche Worte.