Nachdem Magdeburgs Weihnachtsmarkt vorerst nicht genehmigt wurde, haben sich Oberbürgermeisterin Borris und der Stadtrat an Ministerpräsident Haseloff gewandt. Sie hoffen, das Blatt noch wenden zu können.

Weihnachtsmarkt vor dem Aus: Magdeburgs Hilfeschrei an Ministerpräsident Haseloff

Der Aufbau des Magdeburger Weihnachtsmarktes läuft. Dabei steht der Budenzauber auf der Kippe.

Magdeburg. - Nach den kaum zu erfüllenden Auflagen, die das Landesverwaltungsamt für den Magdeburger Weihnachtsmarkt erteilt hat und der Nicht-Genehmigung als Konsequenz, haben sich Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) und Stadtratsvorsitzender Wigbert Schwenke (CDU) mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gewandt. Darin finden sie deutliche Worte.