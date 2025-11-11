weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtsmarkt in Gefahr: Magdeburg fordert Hilfe von Haseloff

Offener Brief mit deutlichen Worten Weihnachtsmarkt vor dem Aus: Magdeburgs Hilfeschrei an Ministerpräsident Haseloff

Nachdem Magdeburgs Weihnachtsmarkt vorerst nicht genehmigt wurde, haben sich Oberbürgermeisterin Borris und der Stadtrat an Ministerpräsident Haseloff gewandt. Sie hoffen, das Blatt noch wenden zu können.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 11.11.2025, 11:46
Der Aufbau des Magdeburger Weihnachtsmarktes läuft. Dabei steht der Budenzauber auf der Kippe.
Der Aufbau des Magdeburger Weihnachtsmarktes läuft. Dabei steht der Budenzauber auf der Kippe. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Nach den kaum zu erfüllenden Auflagen, die das Landesverwaltungsamt für den Magdeburger Weihnachtsmarkt erteilt hat und der Nicht-Genehmigung als Konsequenz, haben sich Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) und Stadtratsvorsitzender Wigbert Schwenke (CDU) mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gewandt. Darin finden sie deutliche Worte.