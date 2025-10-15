Nach acht Monaten Prüfung hat der Arbeitgeber von Taleb A. seinen internen Prüfbericht zum Verhalten des Attentäters vom Magdeburger Weihnachtsmarkt vorgelegt. Aufgezeigt werden zahlreiche Beschwerden und Defizite. Am Ende sollte A. sogar gekündigt werden.

Alle Alarmsignale überhört: Sonderbericht zu Attentäter von Magdeburg liegt vor

Zaun zum Maßregelvollzug in Bernburg: Der Arbeitgeber von Taleb A. hat seinen internen Prüfbericht zum Verhalten des Attentäters vom Magdeburger Weihnachtsmarkt vor dem Anschlag vorgelegt.

Magdeburg. - In dem 54-seitigen Dokument zeichnet die Salus als Träger des Maßregelvollzugs Bernburg, in dem Taleb A. von 2020 bis zum Anschlag im Dezember 2024 als Facharzt für Psychiatrie arbeitete, das Bild eines verschlossenen, unzuverlässigen Sonderlings mit erheblichen fachlichen Defiziten.