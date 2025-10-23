Bürokratie betrifft auch den deutschen Luftraum: Sich zu informieren, wie und wo man fliegen darf, liegt jedoch gerade bei Privat-Piloten von Mini-Drohnen in der Eigenverantwortung.

Magdeburg. - Früher ließ man seinen Drachen steigen und betrachtete sein Flugobjekt vom Boden aus, heute kann man selbst die Vogelperspektive einnehmen: Drohnen werden zur Personensuche, zur Vermessung oder zur Überwachung von Geländen eingesetzt – gerade für Behörden ist das von Vorteil. Doch die unbemannte Luftfahrt wird auch immer mehr zur Freizeitbeschäftigung für Hobbypiloten – ein Risikofaktor?