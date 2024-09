Landesverband Sachsen-Anhalt gegründet Bundestagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt möchte Mitglied der Werteunion werden

Die Werteunion hat am Samstag in Barleben (Landkreis Börde) den Landesverband Sachsen-Anhalt gegründet. Dabei gibt es einige interessante Personalien. Ein Bundestagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt möchte in die Partei aufgenommen werden.