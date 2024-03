Messerangriffe sind laut LKA in den vergangenen vier Jahren um 74 Prozent angestiegen. Mehr als ein Drittel der ermittelten Verdächtigen waren Ausländer. Was Polizisten und Anti-Gewalt-Trainer sagen.

Magdeburg - Der Anlass des Streits in einem Imbiss am Magdeburger Hasselbachplatz war eigentlich unbedeutend. Ein 38-jähriger sehbehinderter Gast ist vom Personal gebeten worden, sich an einen anderen Platz zu setzen. Daraufhin folgt erst ein verbaler Schlagabtausch. Ein 28-jähriger Syrer, der die Situation schlichten will, wird an jenem 22. März vergangenen Jahres daraufhin von jenem Gast und zwei weiteren dazugerufenen syrischen Landsleuten verprügelt und durch einen 24-Jährigen mit sechs Messerstichen schwer verletzt. Zwei der Männer wurden später vom Landgericht Magdeburg wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, der dritte freigesprochen.

Solche Messerangriffe gibt es in Sachsen-Anhalt immer häufiger. Die Zahl der Attacken stieg nach Angaben des Landeskriminalamtes von 615 im Jahr 2020 um 74 Prozent auf inzwischen 1.069. Dabei gab es im Jahr 2023 sieben Tote, 44 Schwer- und 317 Leichtverletzte.

Straftaten mit Stichwaffen spielten bis etwa 2014 noch eine untergeordnete Rolle, wie der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei Uwe Bachmann sagt. Bis zum Jahr 2019 gab es nicht einmal eine bundeseinheitliche Erfassung. Die Zahlen wurden bis dahin händisch ausgezählt. Ein Vergleich ist laut LKA-Sprecher Michael Klocke deshalb schwierig. Die Grenze von tausend Fällen sei aber auch da nie überschritten worden.

Auch in den vier Jahren einheitlicher Erfassung gab es einen stetigen Anstieg. „Die niedrige Zahl 2020 ist sicher auch auf die Corona-Einschränkungen zurückzuführen, doch den Anstieg gibt es weiter“, meint Bachmann. Der Trend sei „höchst besorgniserregend“.

Die Auswertung des LKA ergibt, dass vor allem für Bedrohungen zunehmend Messer eingesetzt werden. Bei gefährlichen Körperverletzungen war es am zweithäufigsten der Fall. Unter den 942 ermittelten Verdächtigen waren mehr als 85 Prozent männlich und etwas mehr als ein Drittel unter 21 Jahren. Rund 35,6 Prozent (Vorjahr 30,9) beträgt inzwischen der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger. Darunter bildeten Syrer (117), Afghanen (22), Ukrainer (22) und Rumänen (19) die größten Gruppen. Die meisten der Angriffe gab es in Magdeburg (200), Halle (167), Salzlandkreis (94) und im Landkreis Harz (76).

Axel Petermann, Profiler und Buch-Autor vermutet, dass „sich mittlerweile bei vielen die Bereitschaft manifestiert hat, eher ein Messer einzusetzen oder damit zu drohen, als Streitigkeiten verbal auszutragen.“ Diesen Trend stellt auch Anti-Gewalt-Trainer Steffen Rektorik aus Magdeburg „gefühlt“ schon länger fest. Er sagt: „Scheinbar kennen viele die Grenzen nicht mehr. Heute wird sich schneller bewaffnet. Kommt es dann zu kritischen Situationen, wird das Messer eingesetzt.“ Die möglichen Todesfolgen sehen viele nicht. Peter Meißner, Landeschef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter fordert deshalb frühzeitige Reaktionen: „Eigentlich müsste man schon in der Schule ansetzen und über die Gefahren von Messern aufklären. Das gilt natürlich auch für alle Integrationskurse.“