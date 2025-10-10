Landtag debattiert über Neutralitätsgebot an Schulen AfD sieht linkslastige Lehrer am Werk und fordert hartes Durchgreifen
Wie neutral müssen Lehrer in den Schulen sein? Darf es noch „Quer-Bunt-Schulen“ geben, sollte die AfD ab 2026 regieren? Im Landtag von Sachsen-Anhalt gab es dazu eine wortgewaltige Debatte.
10.10.2025, 17:09
Magdeburg - Die AfD fordert die Landesregierung auf, Lehrer im Unterricht streng zu politischer Neutralität zu verpflichten. „An Schulen wird indoktriniert, dass sich die Balken biegen“, sagte AfD-Bildungspolitiker und Landespartei-Vize Hans-Thomas Tillschneider am Freitag (10. Oktober) im Landtag.